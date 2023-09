Nahverkehr in Mettmann Umbau der Bushaltestellen liegt im Plan

Der Umbau der Haltestelle „Am Kolben“ auf der Düsseldorfer Straße (Fahrtrichtung Düsseldorf) wird in der kommenden Woche fertiggestellt. Am Montag beginnen die Arbeiten an der Haltestelle „ME-Zentrum S“ auf der Elberfelder Straße (Ecke Bahnstraße/Talstraße). Die Ersatzhaltestelle wird einige Meter bergauf an der Bahnstraße eingerichtet. Aufgrund der Baustelleneinrichtung kann es zu einer Beeinträchtigung im Straßenverkehr kommen, grundsätzlich ist der Bereich jedoch weiterhin in beide Richtungen befahrbar.