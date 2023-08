Nahverkehr in Mettmann Umbau der Bushaltestellen gibt Gas

Der Umbau der barrierefreien Bushaltestellen in der Kreisstadt schreitet schnell voran, meldet die Stadt. Die Haltestelle „Am Kolben“ (Steig 1) auf der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf wird jetzt fertiggestellt und an diesem Donnerstag, 24. Juni, wieder freigegeben.