Glauben in Mettmann Mehr Macht für Frauen in der Kirche

Wenn die Gemeindemitglieder der Gemeinde St. Lambertus am 21. Mai zur Heiligen Messe in Metzkausen gehen, wird nicht – wie sonst üblich – einer der Priester predigen. An seiner Stelle wird Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff treten. Für einen protestantischen Gottesdienst gewiss nichts Ungewöhnliches. In der katholischen Kirche jedoch gleicht das einer forcierten Revolution von unten. Und das will es auch sein. Denn offiziell gestattet es der Vatikan nicht, dass Frauen die Rolle des Priesters einnehmen. Selbst im Jahr 2023 dürfen sie sich in Kirche zwar einbringen, stehen aber längst nicht auf derselben Stufe wie Männer, denen bislang die Weihe vorbehalten ist. Ein Zustand, den die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) seit Jahren versucht zu ändern, indem sie am bundesweiten Aktionstag Frauen ins Scheinwerferlicht rücken. Nicht als karitative Kümmerin oder als zu verehrende Mutter, sondern als ebenso befähigte Person, die Botschaft Gottes zu verkünden.