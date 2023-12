Salon in Mettmann Ulla Röder macht sich ihren eigenen Vers auf Weihnachten

So lud Ulla Röder unlängst in ihr schmuckes Heim ein, wunderschön dekoriert, als absoluter Blickfang prangt dort im Wohnzimmer eine große Pyramide aus dem Erzgebirge, so an die zwei Meter hoch. Liebevoll gedeckte kleine Tischchen, bunte Kugeln, Gebäck, warmes Kerzenlicht. Die zwölf Gäste waren beeindruckt. Nicht nur, dass Ulla Röder mit ihrer warmen, tiefen Stimme einige ihrer Gedichte vortrug – nein, es gab neben geistigem Genuss und schmackhaftem Wein auch noch Köstlichkeiten aus der Küche, die in den Pausen von der Dame des Hauses serviert wurden.