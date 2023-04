Uliana Shevchuk floh aus der Ukraine Wie Mettmann ihre neue Heimat wurde

Es war 6 Uhr morgens, als sie die ersten Kriegsflieger am Himmel sah. Und als sie das Radio einschaltete und von Putins Angriff auf die Ukraine hörte, „da ging alles dramatisch schnell“, erinnert sich Uliana Shevchuk an den 24. Februar 2022. Sie schnappte sich ihren Sohn Alan, und packte zusammen mit Ehemann Ostap und ihrer 65-jährigen Mutter so rasch es ging die Koffer. „Es war schrecklich“, erinnert sich die inzwischen 30-Jährige. Von ihrem bisherigen Leben war plötzlich nichts mehr übrig. Alles, was für sie bis dahin selbstverständlich war, stand auf dem Prüfstand.