Geflüchtete in Mettmann : Ukrainerunterkunft in Turnhalle muss hygienisch sein

Ukrainerunterkunft in Turnhalle muss hygienisch sein

Geflüchtete in Mettmann

Mettmann Die Turnhalle des Konrad-Heresbach-Gymnasium an der Laubacher Straße soll Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Das Kreisgesundheitsamt hatte nach Angaben einer Sprecherin Hinweise zum Schutzboden gegeben.

Eine komplette Räumung der bereits durch Geflüchtete aus der Ukraine bezogenen Turnhalle an der Laubacher Straße sei aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes nicht notwendig gewesen. „Man hätte die von uns angeregten Arbeiten auch Zug um Zug erledigen können.“ Mit diesem Hinweis reagierte eine Kreissprecherin am Montag auf einen Bericht über die Sonderratssitzung. Dort hatte Sozialdezernent Marko Sucic am Freitag vorgetragen, der Kreis habe verlangt, „den Boden der Turnhalle zu lackieren“.