Erdbebenhilfe in Mettmann Jedes Lebenszeichen bedeutet Hoffnung

Imam Hüseyin Erbas widmet das mittlerweile dritte Mittagsgebet den Opfern der Erdbebenkatastrophen. In der türkischen Moschee in Mettmann sitzen viele, die Verwandte in dem völlig zerstörten Gebiet im Südosten ihres Landes haben. Einige haben Angehörige verloren. Manche vermissen ihre Liebsten, haben noch keine erlösende Nachricht aus der Region, in der das Mobilfunknetz ebenso darnieder liegt wie viele Häuser, Krankenhäuser und Flughäfen.