Das Stadtradeln 2024 rollt an die Startlinie Auf die Pedale, fertig – los!

Jetzt rollen sie wieder an die Startlinie: Vom 5. bis zum 25. Mai sind alle Mettmannerinnen und Mettmanner aufgefordert, für ihre Stadt in die Pedale zu treten. Und natürlich gibt es da diese Hoffnung. „Es wäre super, wenn wir im Kreisvergleich auch in diesem Jahr wieder vorne mitfahren“, sagt Nathalie Villière. Das Anmeldeportal fürs Stadtradeln ist bereits freigeschaltet. „Von daher besteht ab sofort die Möglichkeit, den Account vom letzten Jahr zu reaktivieren und aus dem Status „Ex-Stadtradler“ wieder einen „aktiven“ Stadtradler zu machen“, so die Organisatorin.