Todesfall in Mettmann : Katholische Gemeinde trauert um Hugo Schmieden

Mettmann Die Stadt trauert um einen engagierten Bürger.

(klm) Die katholische Pfarrei St. Lambertus trauert um Dr. Hugo Schmieden, der am 21. März an seinem letzten Wohnsitz in Dachau im Alter von 91. Jahren gestorben ist. „Dr. Schmieden gehörte lange Jahre dem Kirchenvorstand an, stand dem Verwaltungsrat des Hauses St. Elisabeth vor und war Mitglied des Diözesan-Kirchensteuerrates im Erzbistum Köln“, berichtet Monsignore Herbert Ullmann, Leitender Pfarrer an St. Lambertus. Dr. Schmieden engagierte sich sehr persönlich und aus seiner in der Geistlichen Bewegung ND (für Neudeutschland) heraus gewachsenen Haltung im sozialen Bereich“, fügt Ullmann hinzu.