Zum Tod des vormaligen Schulleiters in Mettmann Große Trauer um Hajo Buch

Können Bücher heilsam sein? Kann Musik durchs Leben tragen? Und lassen sich verschiedene Sparten der Kultur verknüpfen und in den Alltag integrieren? Für Dr. Hans-Joachim Buch ein Kinderspiel. Der Musikwissenschaftler, Theologe, Germanist und erster Direktor des Heinrich-Heine-Gymnasiums, der zum Zeitpunkt der Gründung im Jahr 1969 mit nur knapp 34 Jahren einer der jüngsten Gymnasialdirektoren Deutschlands war, widmete sich nicht bloß privat diesem Interesse, er wusste es auch zu vermitteln. „In bester Erinnerung habe ich einen Literaturabend über Matthias Claudius in der Stadtbücherei“, sagt Hanno Grannemann über seinen Vor-Vorgänger. Hajo Buch ist am 19. Dezember in Radevormwald gestorben.