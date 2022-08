Einzelhandel in Mettmann : Eine Ladenfläche zum Ausprobieren

Mettmann Aktuell zeigt Axel Ellsiepen in seinem Traditionsgeschäft Bovensiepen Büroausstattung. Doch mit den 120 Quadratmetern Fläche hat er mehr vor. Hier will er Gründern den Raum geben, ihre Geschäftsideen zu testen.

Seit 1865 gibt es Bovensiepen in Mettmann. Das Traditionsgeschäft für Schreibwaren und Bürobedarf rückt seit Kurzem seine Kompetenz bei der Einrichtung von Büros stärker in den Mittelpunkt. Auf den 120 Quadratmetern, die bislang dem Kochshop vorbehalten waren, räumt Inhaber Axel Ellsiepen Tische, Stühle und Bürozubehör ein. Zugleich lockt Ellsiepen all jene Geschäftsleute, die von einem eigenen Laden träumen, sich den Schritt in den Einzelhandel aber bislang nicht so recht zutrauten. Ihnen macht Ellsiepen dieses Angebot: „Ich möchte aus dieser Fläche einen Pop-Up-Store machen, in dem jeder für eine bestimmte Zeit testen kann, ob eine Geschäftsidee hier in Mettmann ankommt.“