Unfall in Mettmann Totalschaden an neuem Luxus-Sportwagen

Was dann passierte, könnte das Leben des Fahrers gerettet haben. Trotz der starken Beschädigungen im Frontbereich setzte das Auto selbst einen Notruf ab, sodass die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr informiert werden konnten. Die Rettungskräfte plus Notarzt versorgten den 33-jährigen Fahrzeugführer erstmedizinisch vor Ort und stabilisierten den Mann für den anschließenden Transport per Rettungshubschrauber. Wegen der schweren Verletzungen wurde er in eine Fachklinik gebracht.