Brauchtum in Mettmann : Gelungenes Titularfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft

Mettmann Cornelia Lanzmich und Michael John erhielten in der Neandertalhalle hohe Auszeichnungen. Offizierscorps feiert in diesem Jahr 200-jähriges Jubiläum.

Apropos Offizierscorps – beim Titularfest gab Stefan Prangenberg, Chef des Offizierscorps und Oberst der Bruderschaft, nach sieben Jahren den Staffelstab an seinen Nachfolger Andreas Berg weiter, der ab sofort an seiner Uniform die Schnur des Oberst trägt. „Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Trotz der arbeitsintensiven, vielfältigen Aufgaben als Chef und Oberst, hat mir dieses Amt viel Freude bereitet. Jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt gekommen, um diese Aufgabe in jüngere Hände zu legen. Ich wünsche meinem Nachfolger eine glückliche Hand“, sagte der 62-Jährige am Rande des Titularfestes. Bei den Ehrungen ragten die Verleihung des Hohen Bruderschafsordens an Cornelia Lanzmich und des Sebastian-Ehrenkreuzes an Michael John heraus. Beide wurden vom Vorstand des Bezirks geehrt und erhielten Standing Ovations der Besucher. 65 Jahre gehören Ewald Borkowitz und Hans Karl Görsch der Bruderschaft an. Dieter Walter wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt, und René Weinert erhielt das „Silberne Verdienstkreuz“.