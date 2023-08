Ermittlungen im Kreis Mettmann Warum die Polizei Tiktok-Beamte auf Streife schickt

Tatsächlich gebe es bereits erste Erfolge in der Polizeiarbeit, die sich auf OSINT zurückführen lassen. So unterstützte die Social Media Recherche bereits in mehreren Vermisstenfällen und trug zum Auffinden der gesuchten Personen bei, berichtet Polizeisprecher Uebber. Auch bei Betrugsdelikten wie etwa dem betrügerischen Online-Handel habe man durch OSINT-Recherchen bereits Erfolge feiern können.