Corona-Folge : Tauben droht Hungertod – dürfen sie gefüttert werden?

Mettmann Tierschützer fordern Lockerung des Fütterungsverbots: Zurzeit finden die Tauben kaum noch etwas zum Aufpicken.

Mettmann (arue/von) Wegen der Kontaktsperre aufgrund der Corona-Pandemie sind zurzeit weniger Menschen auf den Straßen. Damit fällt auch weniger für die Tauben ab, die in den Straßen für gewöhnlich Essensreste aufpicken: Sie verhungern. Unter dem Motto „Auch ich will leben“ verteilen Taubenliebhaber daher auch in Mettmann Futter, so zum Beispiel am Markt. Doch in Mettmann herrscht Fütterungsverbot – auch jetzt noch, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion betont: „Diese Bestimmung greift auch in Zeiten der Corona-Pandemie, da keine Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung durch den Rat der Stadt erfolgt ist“, heißt es von einem Sprecher.

Die Tierliebe des Menschen ist widersprüchlich. Ein Elefant, der im Zirkus Männchen macht, ist süß, für ein abgebranntes Affenhaus im Zoo werden Millionen gesammelt, um wieder neue Affen darin einsperren zu können, und während der Hund verwöhnt wird (dies schreibt eine ehemalige Hundehalterin), müssen Nutztiere wie Schweine und Hühner in Massenhaltung ein mitunter elendes Dasein fristen. Dass in Mettmann Tauben nicht gefüttert werden dürfen, hat einen Sinn, denn so will man die Taubenpopulation in Schach halten. Doch das Fütterungsverbot ist umstritten, gelten Tauben als standorttreu. Auch wenn sie kein Futter bekommen, brüten sie durch ihren vom Menschen angezüchteten Brutzwang weiter. Das Fütterungsverbot bewirkt in diesem Zusammenhang nichts. Die Tauben nun dem Hungertod zu überlassen und so en passent ein Problem lösen zu wollen, grenzt an Tierquälerei – die Verantwortung des Menschen ist größer, als er es wahr haben will. In Göttingen haben der dortige Taubenschutzverein und die Tierschutzorganisation Peta eine Ausnahmegenehmigung zur Notfütterung bei der Stadt erwirkt. Wenn diese Entscheidung in Mettmann tatsächlich dem Rat obliegt, dann kann das auch in der Kreisstadt gelingen. Nicht allerdings ohne eine von aktuellen Erkenntnissen gestützte kritische Diskussion, ob das Fütterungsverbot noch zeitgemäß ist, um die Population zu begrenzen, oder ob andere Maßnahmen (Eieraustausch, etc.) nicht doch besser sind.