Niedliche Tierkinder im Wildgehege Mettmann : Nachwuchs im Neandertal

Mettmann Beim Spaziergang durchs Neandertal gibt es tierisch süßen Nachwuchs zu bestaunen.

(von) Supersüßen Zuwachs gab es jetzt im Tiergehege des Neandertals. „Tarpan“-Stute Merle hatte sich in der vergangenen Woche einen kühlen Schneetag ausgesucht, um ihr erstes Neandertaler Fohlen zur Welt zu bringen. Mama Merle kam im Sommer 2019 aus dem Landpark Lauenbrück ins Neandertal, ihr Fohlen namens „Merida“ (Foto: Stephan Köhlen) ist also keine Tochter von Gerrit, dem Zuchthengst im Eiszeitlichen Wildgehege, sondern stammt von einem Lauenbrücker Hengst ab. In Konkurrenz um den höchsten Niedlichkeitsfaktor tritt „Merida“ mit den Auerochsen des Eiszeitlichen Wildgeheges. Auch hier wurden zwei Kälbchen mit den Namen „Nonna“ und „Neel“ geboren. Und damit die kleinen Vierbeiner auch optimal betreut werden, verstärkt Lotte Becker seit Anfang des Jahres das Team des Eiszeitlichen Wildgeheges. Die gelernte Tierpflegerin aus Erkrath freut sich auf ihre neuen Aufgabe.