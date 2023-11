Mettmann Theresienmesse ging zu Herzen

Pfarrer Herbert Ullmann, ein ausgewiesener Musikliebhaber, betonte in seiner Begrüßung, dass die Kirchenbesucher hier kein Konzert erleben würden, sondern eine musikalische Messe sei das vertonte Wort Gottes. Schon die Einleitung, von der Camerata Spohr sehr gefühlvoll vorgetragen, ließ die Freude an der Musik erkennen. Der Chor setzte mit einem kraftvollen tutti ein und gestaltete im Wechsel mit den Solisten Linda Hergarten (Sopran), Katharina Göhr (Alt), Scott Robert Shaw (Tenor) und Johannes Wedeking (Bass) das Kyrie. Und nach dem Gebet erklang das Gloria, gloria in excelsis Deo – Ehre sei Gott in der Höhe. Orchester, Chor und die Solisten gelang ein strahlendes Miteinander und ein inniges et in terra pax – und Friede auf Erden.