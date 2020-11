Schulpolitik in Mettmann : Rat: Thema Gesamtschule vertagt

Schulpolitik in Mettmann

Die Mettmanner Realschule ist als Standort für eine mögliche Gesamtschule im Gespräch. Entschieden ist in der Sache bislang nichts. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Neu aufgeflammt ist die Diskussion um die für Mettmann angedachte Gesamtschule. Eigentlich hätten bereits im Schulausschuss die Weichen zur Entscheidung gestellt werden sollen. Nun empfiehlt die Verwaltung, das Thema im Haupt- und Finanzausschuss zu behandeln.

Das Thema Gesamtschule ist und bleibt Dauerbrenner. In der Ratssitzung vom Dienstag, 16 Uhr, wird die Verwaltung vorschlagen, den Tagesordnungspunkt 24 „Gründung einer Gesamtschule in Mettmann…“ nicht zu behandeln – sondern zu verschieben.

Die Verwaltung geht davon aus, dass es dafür eine Mehrheit geben wird, da es in Teilen der Politik noch Beratungsbedarf gibt. Das Thema soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24. November behandelt werden.