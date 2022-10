Medienkonsum in Mettmann : Caritas-Theater „Philotes“ gastiert an Gesamtschule

Mettmann Flackernde Angebote, schnelle Informationen, aber auch die Sucht danach, immer erreichbar zu sein: Digitale Medien bieten Chancen, aber auch Risiken. Den Medienkonsum thematisiert die Gesamtschule in Kooperation mit der Caritas.

„Für den Jahrgang 6 können wir durch die Caritas das Theaterstück an die Schule holen“, erläutert Gesamtschulchef Matthias Messing. Es wird am Freitag, 28. Oktober, aufgeführt und endet in einer Nachbesprechung mit den Schülern. Sinn und Zweck dieser Kooperation ist es, Schüler auf Ihrem Weg zu begleiten, sich in der Welt der modernen Medien zurechtzufinden und eine möglichst hohe Medienkompetenz zu entwickeln. „Auch dies ist Teil der Bildungsarbeit an Schulen und wird von uns gerne wahrgenommen“, erklärt Matthias Messing.