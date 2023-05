Nachlass regeln in Mettmann Info-Abend zum Thema „Testament schlau verfassen“

Rechtzeitig die Weichen stellen. Was so einfach klingt, stellt beim eigenen Testament oft eine emotionale Hürde dar, schützt aber den Familienfrieden und kann die Erben finanziell entlasten. Miles Bäßler informiert beim 216. Bürgerstammtisch im Ratskeller am Wollenhausweg 1 ab 19.30 Uhr, worauf genau geachtet werden muss. Weil Immobilien oft der größte Einzelposten sind, zeigt Marcel Erlmann, wie beim Erbe Streit vermieden werden kann.