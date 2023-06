Wirtschaft in Mettmann Technik-Spezialist Samont investiert sechs Millionen Euro in Neubau

Seit 2020 besteht in Mettmann eine Niederlassung des technischen Dienstleisters mit Hauptsitz in Paderborn. Nun investiert Samont nach eigenen Angaben über sechs Millionen Euro und errichtet einen Service- und Montage-Stützpunkt. In dem dreistöckigen Neubau im Gewerbegebiet Neanderpark werden zunächst bis zu 20 Mitarbeitende tätig sein und von hier aus Installations- und Serviceprojekte im In- und Ausland planen und umsetzen. Zudem entstehen Lagerflächen sowie eine technische Infrastruktur für die Produktion kundenspezifisch benötigter kleinerer Bauteile.