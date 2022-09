Jugendkult in Mettmann : Tanzend durch die Nachfrequenz

Die Tanzgruppe Solution brachte bei der Nachfrequenz im MGH die Teilnehmer ins Schwitzen beim Dance Battle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Wülfrath In Mettmann bewertete eine Jury und Außenwände wurden verschönert. In Wülfrath gab es Tipps für einen besseren Auftritt bei TikTok und Co.