Vorschau auf den Hip-Hop Contest bei „ME against racism“ „Tanzen kennt keinen Rassismus“

Es ist eines der Highlights im Jahreskalender der Stadt Mettmann. Jedes Jahr aufs Neue findet im Sommer unter freiem Himmel und für alle kostenlos das Musikfestival „ME against racism“ mitten in der Stadt „Am Königshof“ statt. Mehrere Bands zeigen in diesem Rahmen eine klare Kante gegen Hass und für Vielfalt. Dieses Jahr findet das Festival am Samstag, den 31. August, statt. Bevor am Abend diverse Bands aus der Region auf der Bühne stehen, findet am Mittag, wie schon im letzten Jahr, ein „Hip-Hop-Dance-Contest“ statt. Hierbei soll tänzerisch gegen Rassismus Stellung bezogen werden.