Unschönes Ende einer Maifeier in Mettmann Polizei warnt vor Gefahr von K.O.-Tropfen

(am) Sie wollten nur fröhlich in den Mai feiern, dann wurden sie bewusstlos: Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei junge Frauen in der Nacht auf Mittwoch, 1. Mai, vermutlich Opfer von K.O.-Tropfen. Für sie endete die Nacht im Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.