Mettmann Süd hat wieder einen Schiedsmann Wenn zwei sich streiten, vermittelt Peter B. Feuser

Schiedspersonen versuchen, in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie in Strafdelikten zu vermitteln, bei denen das öffentliche Interesse der Staatsanwaltschaft an einer Strafverfolgung fehlt. Ziel ist es, als Mediator über einen Vergleich den sozialen Frieden wieder herzustellen, sodass kein Gericht tätig werden muss.