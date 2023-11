Nahverkehr in Mettmann Stromverteiler blockiert Bürgerbus-Haltestelle

Pro Runde habe der Bürgerbus normalerweise einen Stopp von drei bis vier Minuten am Königshof. „Eben damit alle Fahrgäste uns sehen können und genug Zeit haben, zu uns kommen“, sagt Nowodworski. Wenn sich am Königshof aber einmal jährlich die Kirmes dreht oder sich – wie vor einigen Tagen – der Martinszug Mettmann Mitte versammelt, dann muss der Bürgerbus bereits am Kreisverkehr vor der Stadtbibliothek abdrehen. „Dann bleibt uns nur der Weg über die Talstraße und die Breitestraße, um zurück auf unsere Fahrtroute zu kommen“, hatte Bodo Nowodworski im Sozialausschuss erklärt. Und dann ist eben nicht ausgeschlossen, dass Fahrgäste in spe ihren Gute-Laune-Bus nicht mehr finden.