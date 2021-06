Mettmanner Familie vor Gericht : Vater-Sohn-Konflikt endet mit teurem Gerichtsverfahren

Mettmann/Wuppertal Ein Vater hatte seinen Sohn angezeigt und die Strafanzeigen später zurückgezogen. Wegen eines juristischen Formfehlers war die Sache nun vor der Berufungskammer gelandet - auch deshalb, weil die Verfahrenskosten anders aufgeteilt werden sollen.

Die Geister, die ich rief, werd ich nun nicht mehr los: Dieser Satz aus Goethes „Zauberlehrling“ mag einem Vater in den Sinn gekommen sein, der seinen Sohn im Juni 2018 angezeigt hatte.

Der 24-jährige hatte sich über eine Terrassentür unbemerkt Zutritt zum Elternhaus in Mettmann verschafft, um in Besitz des Hausschlüssels zu kommen. Das schien nicht im Interesse des Vaters gewesen zu sein, der seinen Sohn zur Rede stellte. Der schlug dem Mann daraufhin mehrfach gegen den Brustkorb, steckte den Schlüssel ein und verschwand. Noch bevor er am Nachmittag wiederkam, hatte der Vater die Schlösser ausgetauscht. Der Sohn randalierte und zerschlug die Gartenmöbel, der Vater fühlte sich bedroht und rief die Polizei. Tage später gelang dem jungen Mann der Schlüsseldiebstahl dennoch durch die geöffnete Terrassentür, der Vater stellte Strafanzeige.