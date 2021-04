Kultur in Mettmann : Künstler gegen Rassismus

Mettmann Fünf Streetart-Künstler waren im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus" am Mehrgenerationenhaus aktiv. Ein Video dokumentiert ihre Arbeit.

Mit verschiedenen Ideen und Aktionen brachten sich in den Internationalen Wochen gegen Rassismus Mettmanner ein. Einen besonders kunstvollen Akzent setzte in Zusammenarbeit mit dem Mettmanner Bündnis für Toleranz und Zivilcourage sowie dem Kreisintegrationszentrum Mettmann das Mehrgenerationenhaus (MGH). „Wir haben fünf Streetart-Künstler, mit denen wir schon mehrfach gearbeitet haben, eingeladen“, sagt Markus Kier vom Jugendamt. Was diese beiden Frauen und drei Männer bei der Tagesaktion am letzten Sonntag im März kreiert haben, ist nicht nur als großformatiges Graffiti oder Malerei zu sehen.

„Wir haben auch ein Making of gemacht“, verweist Kier auf ein Video, das es nun auf dem You Tube-Kanal des MGH läuft, und die Arbeit besagter Künstler am MGH dokumentiert. Leo Namislow zeigt, wie er quasi in einer Linie die Verbindung zwischen Gesichtern und dem Wort „Empathie“ herstellt – „für mich ist Empathie der Schlüssel gegen Rassismus“, erklärt er. Ursula Meyer beschreibt in ihrer Arbeit, wie Religion, Kultur und Nationalität die Leute unterscheidet „und zugleich verbindet“. Einander umarmende und sich gegenseitig schützende Wesen bedeuten für Leonie Eichenbusch den Gegensatz zu Rassismus, wohingegen Christoph Kummerow Herz und Verstand als wesentlichen Gegenpart zu Vorurteilen sieht. Als neu interpretierte Justitia sind beide Begriffe zentrale Themen in seinem Bild. Und Aaron Stratmann sieht die Welt als Dorf. Mit einem schönen Schriftzug verewigt er den Gedanken in seinem Exponat.