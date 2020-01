Aktion : Sternsinger besuchen die Feuerwache

Mettmann (arue) Die Sternsinger in Mettmann haben ihre Aktion jetzt erfolgreich abgeschlossen. Seit dem 5. Januar waren die Mädchen und Jungen im Alter von vier bis 18 Jahren unterwegs, um unter dem Titel „Frieden!

Im Libanon und weltweit“ Geld für Kinder in Not zu sammeln. Ihre letzten Termine absolvierten die Mettmanner Kinder und Jugendlichen am Sonntag bei einem Empfang im Rathaus, wo sie Bürgermeister Thomas Dinkelmann in Empfang nahm, sowie bei der Feuerwehr – hier im Bild (v.l.): Amalia (9), Matthias Mausbach, Gabriel (6), Marco Zerweiss und Anna (10). An beiden Gebäuden brachten die Sternsinger den Segensspruch an, wobei das CMB darin für „Christus Mansionem Benedicat“ steht, was so viel heißt wie „Christus segne dieses Haus“. Im vergangenen Jahr sammelten die Kinder insgesamt 22.000 Euro an Spenden.