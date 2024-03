UNterhaltung in Mettmann Sternenlicht-Revue dreht zwei Runden durchs HHG

Die Sternenlicht-Revue-Aufführungen findet am 27. April um 15.30 Uhr und am 28. April um 14.30 Uhr im Heinrich-Heine-Gymnasium an der Hasselbeckstraße statt. Die Aufführung dauert gute zweieinhalb Stunden einschließlich einer halben Stunde Pause mit der Möglichkeit, den Speisewagen zu besuchen. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 14 Euro und für Kinder 7 Euro. Tickets gibt es online, im MGH, in der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Rüger in der Freiheitstraße.