Mettmann: Steppenwaran verlässt Hilden : Neues Zuhause für Steppenwaran Tabaluga

Mettmann Alles Zappeln und Züngeln nutze nichts: Der Steppenvaran muss nach Frankfurt umziehen. Im dortigen Zoo gibt es für die artgerechte Haltung ein entsprechendes Gehege.

Letzen Mittwoch kam der erwartete Anruf aus dem Kobelt-Zoo in Frankfurt: Steppenwaran Tabaluga, deren Besitzer trotz zahlreicher Aufrufe in der Presse nicht gefunden werden konnte, kann zu ihnen umziehen. Am Sonntagmorgen machte sich Tierheimleiterin Svenja Svitlana kurz nach 9 Uhr auf den Weg, um Tabaluga, die am 19. Juli bei Mäharbeiten Ende Juli auf einem Feld in Mettmann gefunden, von der Feuerwehr geborgen und ins Hildener Tierheim gebracht worden war, auf, um sie ihr neues, endgültiges Zuhause zu bringen.