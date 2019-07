Lesung : Geschichten aus einer Großfamilie

Mettmann Stephanie Gessner liest aus ihrem Buch im Geschäft „Liluschka“ in Metzkausen vor.

„Ich heiße Lilaia April“, liest Stephanie Gessner im Geschäft „Liluschka“ in der Florastraße in Metzkausen. „Es gibt nicht viel, was ich an mir mag, aber im Gegensatz zu Pego und Arti bin ich sehr zufrieden mit meinem Namen. Lil, das ist selten und schön.“