Kreativangebot in Mettmann Upcycling als kunstvolle Arbeit

Letztlich geht es nicht alleine um die Kreativität auf dem Vorplatz – bei Regen im Foyer oder Gottesdienstraum – es geht ums Miteinander. „Denn während die Farbe trocknet, stehen Leute bei Kaffee, Tee oder Wasser beieinander und kommen ins Plaudern“, weiß der Caritasmann aus der Vergangenheit. Themen sind das Leben aber auch Ideen, was im Quartier Süd fehlt, was gemeinsam realisiert werden könnte oder wo Lücken sind. Das Repair-Café ist so entstanden, zusammen mit dem Kleidertausch ein fester Programmpunkt an jedem dritten Samstag im Monat. „Die Resonanz auf dieses Angebot ist enorm“, als Ableger sollte ein Trödelmarkt entstehen. „Das soll nun ein Garagentrödel nach den Sommerferien werden.“