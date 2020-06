Spaß und Vergnügen im Neandertal : Steinzeitspielplatz öffnet Ende Juni

Mettmann Im September 2018 erfolgte der erste Spatenstich. Noch vor den Sommerferien wird der Steinzeitspielplatz gegenüber des Neanderthal Museums eröffnet. Corona-bedingt dürfen ihn allerdings nicht gleich Heerscharen von Kindern stürmen.

Sie muss es wissen, denn jetzt gab es grünes Licht von behördlicher Seite, „der TÜV ist da gewesen“, berichtet sie. Jener Technischer Überwachungsverein vergibt keinen Brief und kein Siegel, aber alle Spielgeräte, die fertig sind, werden abgenommen. Und alles, was auf dem weitläufigen Areal an silbrigen Rutschen, Schaukeln und Co. zu sehen ist, fand das Plazet der Behörde. Übrigens ist dieses Prozedere so etwas wie eine Bauabnahme, also eine interne Angelegenheit zwischen Bauherrn und TÜV.