Buchpremiere in Mettmann Stefanie Voss nutzt die Piratenstrategie

Piraten sind komplexe Wesen: Die Freibeuter wählten demokratisch Anführer und hatten – ganz heißes Thema – totale Gehaltstransparenz. Sie gelten als mutig, selbstbestimmt und dass sie bevorzugt goldene Ohrringe trugen, war so etwas wie ihre eiserne Reserve. „Das war das Geld fürs christliche Begräbnis“, sagt Stefanie Voss. Sie muss es wissen. Die Wahl-Mettmannerin hat nicht nur wegen Großvater Jörgen Meyer, einem Einhandsegler, Seefahrerblut in den Adern. Die Mutter von zwei Söhnen hat ihr erstes Buch verfasst. „Wir brauchen Menschen, die aufstehen, wenn etwas getan oder gebraucht wird“, lautet ihr Credo – und das der Piraten. „Die Piratenstrategie“ beschreibt das Leben der Piratinnen und Piraten im 18. Jahrhundert und schlägt den Bogen bis in die Gegenwart: Was macht ihr Leben zum Piratenleben? Und was lässt sich von den Großen ihrer Zunft abgucken und im Hier und Jetzt nutzen?