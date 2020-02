SICHERHEITSMASSNAHME : Fällarbeiten nach Sturmschäden

Foto: von Dolega Bei den betroffenen Gewächsen handelt es sich um eine gemischte Gruppe von beispielsweise Eschen, Ahornbäumen und Eichen.

Staus bildeten sich Donnerstag-Vormittag im Neandertal. Der Grund dafür waren Baumfällarbeiten. Aus Gründen der Verkehrssicherung werden bis Freitag an der Talstraße etwa 100 Bäume gefällt. Die Stürme der vergangenen Wochen, der durch die anhaltenden Regenfälle aufgeweichte Boden und die ungünstige Hanglage haben dazu geführt, dass die Bäume auf die Straße zu stürzen drohen. Der Einsatz ist mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem zuständigen Experten vom Landesbetrieb Wald- und Holz abgestimmt. Mit entsprechenden Gerätschaften gingen nun die Mitarbeiter ans Werk. Mit einem Bagger-Greifarm wurden die Stämme auf die Fahrbahn verbracht und dort zerkleinert. Helfer mit Fahne sicherten den Autoverkehr, bis die Mitarbeiter das Holz in zusätzlicher Handarbeit per Schippe und Besen von der Fahrbahn geschafft hatten. Später regelte eine mobile Ampel den Verkehr. Foto: von Dolega