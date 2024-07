Freundschaft mit Frankreich Mitreisende für Besuch in Partnerstadt Laval gesucht

„Als am 25. Mai 1974 in Mettmann und am 16. Juni 1974 in Laval die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet wurde, gingen dem längere Überlegungen voraus“, erinnert Monica Ebert für den Freundeskreis Mettmann-Laval an die Anfänge. Monsieur André Béchu, damals Stadtrat von Laval, der mit der Gründung der Städtepartnerschaft befasst war, schreibt dazu: „Damals bat ich, mir die Bearbeitung einer Anfrage von 1971 von einer kleinen Stadt aus dem Rheinland zu übertragen, die freundschaftliche Bande mit der Stadt Laval aufnehmen wollte“, zitiert sie alte Dokumente. Für besagten Monsieur Béchu sei diese „kleine Stadt“ keine Unbekannte gewesen, denn schon 1966 hatten seine beiden Töchter an einem Austausch teilgenommen. „Aus einem unbekannten Grund trat danach Stillstand in die Beziehungen“, schaut Monica Ebert in die Vergangenheit.