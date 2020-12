Innovationspreis für Mettmanner Start-up : Recycelbare Bio-Becher von „Cuna“

Rafael Dyll mit einem seiner ausgezeichneten Cuna-Becher. An recyclebaren Trinkbechern, Flaschen, Schalen und Fitness-Shakern wird derzeit im Schreiter-Haus an der Rudolf-Diesel-Straße Mettmann getüftelt . Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das von Geschäftsführer Rafael Dyll geleitete Mettmanner Unternehmen wird mit dem Innovationspreis „Rheinland genial“ ausgezeichnet. Die im Startup entwickelten recycelbaren Bio-Becher gibt es für Privatiers und Gastronomen.

An dem Tag, als Rafael Dyll im März die erste Palette mit dem Produkt, das er zusammen mit seinem Partner entwickelt hatte, in Empfang nahm, verkündete die Bundeskanzlerin den bundesweiten Corona-Lockdown. „Das werde ich nicht mehr vergessen.“ Für ein Startup-Unternehmen alles andere als eine einfache Zeit. „In diesen Pandemie ist es für ein Startup nicht ganz einfach, sichtbar zu bleiben“, erklärt er. Dass er und sein Team gerade jetzt den Innovationspreis bekommen, sei doppelt schön. „Es ist eine Ehrung und Wertschätzung – und macht uns sichtbar. Ich freue mich vor allem auch für unsere Mitarbeiter.“

Bereits vor einem Jahr von Oceanic.global ausgezeichnet, ist dieser Innovationspreis vom Verein Metropolregion Rheinland mit dem Namen „Rheinland genial“ nun das zweite hochoffizielle Lob für die Cuna-Becher. „Wir nutzen Pflanzen zur Herstellung unserer Produkte und ein eigenes Recycling“, erklärt Rafael Dyll. Die Produkte werden in Mettmann entwickelt und in Deutschland produziert und recycelt.

Eine Besonderheit der Gefäße ist, dass es sie einerseits für Privatleute gibt. Dann sind die nachhaltigen Becher individuell konfigurierbar. Angesichts der Tatsache, dass stündlich in Deutschland 320.000 Becher für den to-go-Konsum verbraucht – und anschließend entsorgt – werden, ist der für die Gastro-Szene entwickelte Becher noch relevanter. „Den können Gastronomen im Pfandsystem nutzen“, erzählt der pfiffige Entwickler über den „to-go-Biobecher“ im Mehrwegsystem. Nicht Cuna erhebt einen Pfand, sondern der Gastronom beim Konsumenten. „Wir stellen die Becher lediglich zur Verfügung“, wie bei einem Streaming-Dienst ist das Nutzung-Abo ein „monatlich kündbarer Dienst“. Der Unverpackt-Laden mit dazu gehörendem Café in Ratingen macht beispielsweise mit, ebenso das „Café mit Liebe“ in Monheim und das Café Barbera, Cuna-Unterstützer und Nutzer der ersten Stunde. Und damit der in Ratingen genutzte Biobecher auch in Monheim abgegeben werden kann, ist dieser Gastro-Becher ein optisch einheitlicher Systembecher.