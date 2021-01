Politik in Mettmann : Start eines Bürgerbegehrens zum Erhalt der Realschule

Mettmann Der Hauptausschuss bestätigt Ratsbeschluss zur Gründung einer Gesamtschule und weist einen Eilantrag von „Zur Sache! Mettmann“ zurück. Etat-Entwurf 2021 eingebracht.

Der Ratsbeschluss zum Auslaufen der Realschule wird nicht aufgehoben. Der Haupt- und Finanzausschuss (HuF) hat am Dienstag in Vertretung des Rates einen entsprechenden Eilantrag der Fraktion „Zur Sache! Mettmann“ (ZSM) abgelehnt. Daraufhin teilte die Bürgerinitiative zum Erhalt der Realschule mit, man wolle nun im Rahmen eines Bürgerbegehrens die notwendigen 2200 Unterschriften für den Erhalt der Realschule sammeln. Der Rat muss zuvor über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden, die Verwaltung muss eine Kostenschätzung für das Bürgerbegehren vorlegen.

In Mettmann war der Entscheidung für eine Gesamtschule ein jahrelanges Tauziehen vorausgegangen. Ein Streitpunkt sind die Kosten für den Neubau, die mindestens 45 Millionen Euro betragen sollen. Die ist auch in dem Haushaltsentwurf für 2021 berücksichtigt, der ebenfalls auf der Tagesordnung am Dienstag stand. Kämmerin Veronika Traumann hatte bereits im Oktober angekündigt, zur Finanzierung die Grundsteuer B anheben zu wollen. Gegen die nun geplante massive Erhöhung gibt es viel Empörung in der Bevölkerung.