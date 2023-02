Genussbotschafter in Mettmann Kochen mit Johann Lafer in Mettmann

Löffel, Hauben und Sterne – der inzwischen 65-Jährige hat einst in seinem Luxus-Lokal Val D’Or alles erkocht, was es an renommierten Auszeichnungen zu erhalten gibt. Darum geht es dem Starkoch aber nicht mehr, vielmehr möchte er „neue Ideen entwickeln und weiterhin Wissen rund ums Kochen vermitteln – das ist mir eine Herzensangelegenheit und treibt mich an“. Und deshalb hat er jetzt was Neues auf der Pfanne, nämlich ein indisches Dal. Das ist eine Überraschung, setzt doch alle Welt gerade auf Hausmannskost a la Genuss auf deutsch. „Richtig, ich plädiere immer für regionale und saisonale Produkte, aber heutzutage sind die Zutaten für die internationale Küche auch fast überall erhältlich“, begründet er im RP-Gespräch seine exotische Rezeptur. „Insbesondere die Vielfalt der Gewürze und Aromen begeistern mich an der indischen Küche und somit kreierte ich diesmal ein indisches Gericht.“