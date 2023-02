Kirche in Mettmann Kirchenaustritte erreichen Höchststand

Es ist einfacher, aus der katholischen oder evangelischen Kirche auszutreten als aus dem Verein Mettmann-Sport. Es geht vor allem schneller. Während nämlich die Trennung vom Sportverein immer nur zur Jahresmitte oder zum Jahresende möglich ist, läuft nach entsprechendem Antrag die Mitgliedschaft bei der Kirche noch in dem Monat ab, in dem man seinen Willen – zum Beispiel beim Amtsgericht Mettmann – erklärt. So weit die „Scheidungs-Technik“. In diesen Tagen veröffentlichen die Kirchen ihre Statistiken – und die schauen, kirchlich gesehen, nicht gut aus. Sie sehen sogar immer schlechter aus.