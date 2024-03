Finanzen in Mettmann Lösung für kommunale Altschulden in Sicht?

Der Finanzausschuss hatte im März über eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes beraten. Dabei hätten die Parteien die „angespannte finanzielle Situation“ vieler Kommunen anerkannt, berichtet das Aktionsbündnis. In diesem und in den Folgejahren seien negative Saldos in den Haushalten zu erwarten. Zudem wüchsen die „Belastungen durch Altschulden, Soziallasten und die Herausforderungen der Digitalisierung“, heißt es in der Protokollerklärung. Das Bundesfinanzministerium wolle noch vor der Sommerpause eine „größere Fachkonferenz“ zum Thema organisieren. Mit dabei sein sollen Vertreter aus der Wissenschaft.