Ausbildung in Mettmann Dann geh doch in die Verwaltung !

In rund 50 Gesprächen informierten Sabrina Bennink und ihre Kolleginnen über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Mettmanner Stadtverwaltung und die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten, die nach der Ausbildung warten. Besonders erfreulich: „Wir konnten direkt zwei Bewerbungen für unseren IT-Ausbildungsplatz entgegennehmen, die jetzt noch für das aktuelle Verfahren berücksichtigt werden können“, sagt Sabrina Bennink. Für sie und ihre Kolleginnen steht fest, dass die Stadt auch im nächsten Jahr wieder auf der Ausbildungs- und Studienbörse in Hilden vertreten sein sollte. Sabrina Bennink: „Es ist eine schöne Möglichkeit, uns zu präsentieren und junge Menschen für die Arbeit in unserer Verwaltung zu begeistern.“