Leben in Mettmann Auch der Advent 2024 beginnt mit einem verkaufsoffenen Sonntag

Am vergangenen Sonntag nutzten viele Menschen ihre Chance, den Marktbesuch mit einem Bummel durch die Geschäfte zu kombinieren. Allein in der Galerie Königshof seien mehr als 5000 Kunden zwischen 13 und 18 Uhr gezählt worden. In der Innenstadt hatten weitere 20 Geschäfte geöffnet. Der Blotschenmarkt war am Sonntag bereits ab den Mittagsstunden schon gut besucht. An den Blotschenmarkt-Wochenenden kommen vor allem viele Besucherinnen und Besucher aus der Region.