Qualitätsoffensive in Mettmanns Bibliothek : Gute Noten für Stadtbücherei

Gute Resonanz erfuhr die Bibliothek, hier Leiterin Ursula Leifeld mit iPad in einer der neu gestalteten Leseecken, bei der Online-Befragung. Foto: Valeska von Dolega

Mettmann 485 Teilnehmer äußerten sich per Online-Umfrage zur Zukunft der Bibliothek. Das Gesamtergebnis der Befragung wird nun in die weitere Entwicklung der Stadtbibliothek mit einfließen. Neben viel Lob gab es Kritik an den bisherigen Öffnungszeiten.

Längst ist eine Stadtbücherei mehr als ein Ort zur Ausleihe von Medien. Vor Ort wird das Online-Angebot genutzt, wird für Schule und Ausbildung gelernt oder die Tageszeitung gelesen. Um weiter am Puls der Zeit zu bleiben, hat das Team um Bibliotheksleiterin Ursula Leifeld eine Online-Umfrage initiiert.

485 Personen machten mit, „die Resonanz war sehr gut“, freuen sich die Mitarbeiter über den Input. Die meisten von ihnen gaben an, mit der Stadtbibliothek sehr zufrieden bis zufrieden zu sein. Sie beschreiben die Stadtbibliothek als nützlich, zuverlässig und attestieren ihr ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders gut gefällt ihnen die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen, das Medien- und Literaturangebot und der Kinderbereich der Stadtbibliothek. Die Erreichbarkeit mit Verkehrsmitteln wird ebenfalls als sehr gut bis gut bewertet. Die Befragten wünschen sich unter der Woche Öffnungszeiten zwischen 14 und 20 Uhr. Am Wochenende werden Öffnungszeiten zwischen 10 bis 16 Uhr bevorzugt. Natürlich gab es auch Kritik. Neben den Öffnungszeiten schnitten die Breite und die Aktualität des Medienangebots, die Räumlichkeit und die Aufenthaltsqualität in der Stadtbibliothek nicht so gut ab. Daran soll nun gearbeitet werden. Parallel dazu entwickelt nicht nur Ursula Leifeld neue Ideen. Auch der Förderverein unterstützt weiterhin – zuletzt durch die Anschaffung eines 3D-Druckers, der bereits in der Bibliothek aufgestellt wurde.