Sprache als Schlüssel zur Welt : Sprachlabor für Geflüchtete

Malisa und Irafan, beide 12 Jahre, freuen sich über die PC-Arbeitsplätze im neuen Sprachlabor an der Hasseler Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Sprache ist der Schlüssel zur Integration, hierfür stehen zukünftig nachmittags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr vier PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Der Kinderschutzbund Mettmann hat das Sprachlabor an der Hasseler Straße eingerichtet.

Überdies haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die eigentlich gut organisierten Zusatzunterrichte für Migrantenkinder in den Schulen häufig ausfallen mussten, sodass Fortschritte beim Erlernen der deutschen Sprache teilweise auf der Strecke blieben. Um hier zu unterstützen, wird in der Flüchtlingsunterkunft Hasseler Straße 99A nun ein Sprachlabor eingerichtet, das ausschließlich für Flüchtlingskinder zur Verfügung steht und ihnen erlaubt, die deutsche Sprache am PC mit bewährten Lernprogrammen zu trainieren.