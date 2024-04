Der Schulstreit in Mettmann geht weiter Mehrklassenbildung am HHG: Nun klagt die Stadt gegen die Bezirksregierung

Mettmann · 14 Mal zugestimmt, beim 15. Mal abgelehnt: Die Bezirksregierung Düsseldorf ist gegen eine fünfte Eingangsklasse am Heinrich-Heine-Gymnasium in Herbst. Gegen diesen Bescheid will die Stadt nun klagen.

08.04.2024 , 17:01 Uhr

Die Ablehnung einer Mehrklassenbildung am Heine-Gymnasium soll nun juristisch überprüft werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer