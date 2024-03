Sozial engagiert in Mettmann Stadt bietet Platz in der Kulturabteilung

Auch Erfahrungen im Marketing und in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Social Media gehören zu den Aufgaben im FSJ. Ergänzend werden alle allgemeinen Abläufe der Verwaltung vorgestellt. Eigene Ideen können ebenfalls eingebracht werde. Fragen zur Anmeldung beantwortet Felica Frank, Telefon 02104 980171 oder per Mail an felica.frank@mettmann.de.