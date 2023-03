Unterstützung in Mettmann Neues Kühlauto sichert die Arbeit der Tafel

Aktuell versorgt die Tafel knapp 730 Menschen in der Stadt, darunter 320 Kinder. Die Phase, in der nahezu täglich neue Anmeldungen eintrudelten, sei glücklicherweise vorbei. „Aber es kommen immer mal wieder neue Kunden dazu“, stellt Fleter fest. Besonders schwierig sei es derzeit mit der Beschaffung von Lebensmitteln. Dass die Supermärkte mittlerweile aufgrund der steigenden Preise und im Sinne der Nachhaltigkeit besser wirtschaften, sodass am Ende eines Tages weniger Produkte als Überschuss zur Abgabe bereitstehen, „merken wir extrem. Besonders fehlt es uns an Kühlartikel wie Käse, Wurst und Milch. Aber auch Obst und Gemüse, die sehr teuer geworden sind, werden weniger abgegeben“, so Fleter. Alle anderen Produkte versucht die Tafel in ausreichenden Mengen für ihre Kunden vorzuhalten. „Wenn uns mal was fehlt, tauschen wir uns mit den anderen Tafeln im Kreis, mit Erkrath und Velbert beispielsweise, aus.“