Engagement in Mettmann Wenn Laufbegeisterung zu barer Münze wird

Der Kinderschutzbund benötigt in jedem Fall ganz viel Unterstützung, dabei ist die Spende des HHG zumindest schon mal ein sehr guter Anfang. So sagt Thomas Krei, Sportlehrer am HHG: „Mit relativ wenig Arbeit kann man einen so großen Beitrag leisten, eigentlich müsste man so was jede Woche machen“.